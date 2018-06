Šveitsi keskpank ei kavatsegi suuri rahatähti ringlusest kõrvaldada

Kui teised keskpangad püüavad ära korjata ringlusest suure nimiväärtusega rahatähti või ei plaani neid juurde trükkida, siis Šveitsi keskpank trükib 1000-frangiseid rahasid edasi, kuigi igapäevakasutuses kohtab neid vähe.

Tuhande frangine, mis on väärt umbes 900 eurot, on maailma suurima väärtusega käibel olev rahatäht, kirjutab Handelsblatt. Keskpanga asepresident Fritz Zurbrügg ütles, et mida kodanikud tahavad, seda peavad nad ka saama.

Neljapäeval avalikustas keskpank küsitluse tulemused, millest selgus, et viimasel kahel aastal on iga teine šveitslane mõlemal aastal vähemalt kord tuhande frangist rahatähte omanud. Eriti armastavad suuri rahatähti 55-aastased ja vanemad mehed.

Euroopa Keskpank otsustas mullu, et tõmbab ajapikku suurimad 500-eurosed rahad käibelt ära ja uusi juurde ei trüki. Euroopa Keskpanga juht Mario Draghi ütles, et seda rahatähte kasutatakse illegaalseteks tegevusteks. Küll meeldivat rahatäht terrorismi rahastajatele kui ka mustalt töötasu maksmiseks.