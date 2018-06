Šveitsi radikaalne pangandusreform jääb ära

Šveitslased otsustasid eile referendumil, et ei taha oma pangandussüsteemi radikaalselt muuta, kirjutab Äripäev.

Plaan, mis Alpides küpses, oleks pööranud pea peale kogu pangandussüsteemi, nii nagu me teda praegu tunneme.

Praegu on Reutersi andmetel ligi 90 protsenti Šveitsis ringluses olevast rahast puhtalt elektrooniline raha, mille on loonud kommertspangad.

Rahvahääletuse organiseerijate hinnangul on see süsteem jätkusuutmatu ning nad tahtsid rahasüsteemi riski vähendada selle kaudu, et kliendid saaks oma raha riskivabalt nii-öelda riigipanga kontol hoida.

Raha “õhust juurde trükkida” oleks selle plaani järgi tohtinud vaid keskpank.

Allikas: Äripäev