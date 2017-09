Šveitsi šokolaadigigant tõi pärast 13 aastat kestnud arendustööd turule roosa šokolaadi

Maailma suurim kakaotootja, Šveitsi Barry Callebaut tutvustas Hiinas Šanghais uut roosat Ruby šokolaadi.

See on esimene uus naturaalne šokolaadivärv pärast seda, kui Nestlé enam kui 80 aastat valge šokolaadi turule tõi, teatas ettevõte.

Ettevõte teatel ei sisalda toode värvaineid ning sinna ei ole lisatud marju.

Uudistoodet valmistatakse Ruby kakaoubadest Jacobsi Bremeni ülikooli spetsialistide ning Barry Callebaut Prantsusmaa ning Belgia uurimiskeskuste töötajate väljatöötatud tehnoloogia alusel.

Šokolaadi väljatöötamisprotsess kestis 13 aastat. Barry Callebaut arendusjuht Peter Boone tõdes The Guardianile, et alles kaks aastat tagasi otsustati, et turul on koht šokolaadile, mis on „ puhas nauding ning hedonistik rõõm“.

Turu-uuringute kohaselt on roosa šokolaadi vastu eriti suur huvi Hiinas, mis tavapäraselt šokolaadi tarbimisega ei hiilga. Ettevõtte kinnitusel on tarbijate huvi näha ka igal pool mujal maailmas.