Kui tüüpiline Šveitsi suusakuurort on hädas, kuna juba kolmandad jõulud möödusid lumeta, siis Hans Grueteril sellega probleeme ei ole, kuna ta teenib juulis rohkem kui detsembris.

Pensionil pangajuht Gruetnerile kuulub ligi 11 protsenti ettevõttest Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Tiltis AGst, mis omab Šveitsi suusakuurordis kahte hotelli. Selle ettevõtte varaks on suusakuurort 3238-meetrisel Tiltise mäel.

Ettevõtte kasumit on 18 kuu jooksul löönud kallim Šveitsi frank, Hiina turistidele karmimad viisanõuded ja uue aasta paiku lume puudus. Grueteril on pikaajaline vaade ja seni on strateegia end õigustanud, kuna alates esimesest aktsiate ostust 2009. aastal on aktsia hind kolmekordistunud. Tema varandus selle ettevõtte aktsias ulatub 23 miljoni frangini.

„Ostsin esmakordselt aktsiat, kuna tundsin, et siin on peidus firmaväärtust ja seejärel olen aktsiat korduvalt juurde ostnud,“ lausus ta Bloombergile. „Talikuurordi töös hoidmine on kallis, suvi on kasumlikum.“

Sama meelt on ka Tiltisbahneni juhatuse esimees Norbert Patt. Kuigi talvised tegevused annavad veidi üle poole tuludest, on nende panus kasumisse vaid 35 protsenti. Ülejäänu tuleb välismaalt tulevatelt turistidelt, märgironijatelt ja teistelt mitte-suusatajatelt, kes kulutavad hotellis majutusele, toidule, liftipiletitele, mägiratastele, jms.

Tiltisbahneni kahe hotelli ja korterikompleksi reserveeringud maisse ja juunisse on väga head – paremad kui mullu. See on India turistide Šveitsi külastamise tippkuud. Juulist septembrini on Hiinast saabuvate turistide tipphooajaks.