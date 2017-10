Šveitsi väike kellatootja oskab enda eest seista

Šveitsis on väike kellatootja, keda on tabanud samad hädad kui kogu selle riigi kellatööstust, kuid kes võtab väljakutseid vastu huumoriga.

„Isegi kui oled väike, on sul hääl,” ütles H. Moser & Cie. juhatuse esimees Edouard Meylan Bloombegile.

See pereettevõte valmistab aastas umbes 1500 kella, mille keskmine hind on 33 500 franki. Umbes 14 miljoni frangise aastakäibega ettevõte on nagu hiireke gigantide nagu 4,7 miljardi frangise aastakäibega Rolexi kõrval.

Reserveeritud ühiskonnas nagu Šveitsis piisab teinekord vaid rääkimisest, et teha end kuuldavaks. Meylanit nimetatakse kellatööstuse pullimeheks ja seda põhjusega. Ta valmistas näiteks kella Šveitsi juustust ning müüs Apple’i nutikella järgi tehtud mehhaanilist kella.

2015. aasta jaanuaris vapustas Šveitsi keskpank finantsturge otsusega kaotada kolm aastat kehtinud valuutakursi liikumise piirang. Kohe teate avaldamise järel kallines frank 41 protsenti. Šveitsi börs kukkus ja luksuskaupade eksportöörid nägid hetkega, kuidas nende poolse tegevuseta muutusid nende kaubad eksportturgudel kallimaks.

Meylan suusatas rahulikult Valaisi mägedes, kui ta sai uudisest teada ja asus kohe kihutama tagasi Zürichisse. Erinevalt suurtest kelaltootjatest, kes kuuluvad laiematesse ärigruppidesse, pidi Meylan probleemidega ise toime tulema. Ta tegi peatuse järve ääres ja toksis Šveitsi keskpanga juhile sõnumi.

„Enam kui 95 protsenti meie kelladest müüakse väljapoole Šveitsi ja mul on nüüd esimene klient kes tühistas tellimuse,” kirjutas ta ja ähvardas, et Šveitsi väikeärid võivad riigist minema kolida. „Miks mitte liikuda kaks kilomeetrit Saksamaale ja jätkata seal normaalselt äri Euroopa Liidus?”

Moseri äri on väga vana. See asutati Venemaal Peterburis 1828. aastal šveitslase Heinrich Moseri poolt. Äri kasvas Venemaal juhtivaks kellakaupmeheks. Pärast oktoobrirevolutsiooni kolis äri Šveitsi. Ettevõte vahetas 20. sajandil korduvalt omaniku, kuid 2012. aastal ostis Meylan äri hambaimplanaaditootjast miljardärilt Thomas Straumannit.

Teine suur katsumus kellatööstusele on nutikell. Meylan tegeles ka selle probleemiga omal moel. 2016. aasta algul tõi Moser turule Apple Watchile mõnes mõttes sarnase kella – 24 900 frangise Swiss Alp Watch Zzzzz. Tegemist on Apple’i nutikella mehhaanilise analoogiga, kuid seal pole mingit muud funktsionaalsust peale aja vaatamise võimaluse.

Meylan julgustas videos inimesi, et võitke elu tagasi ja upgrade’ige oma kella. Ta ütles, et kuna kellaga ei saa helistada või sõnumeid saata, julgustab see Alpide inimesi näost näkku kohtuma. Moser müüs neid kellasid 200 tükki.

Tänavu aasta algul võttis Meylan ette uue teema. Juba aastakümne jooksul on müüdud kellasid tähistusega tehtud Šveitsis. Riigi valitsus üritab rohkem ettevõtteid tooma tootmist Šveitsi. Meylani arvates on see jama, kuna palju kellaosasid toodetakse välismaal.

Protestiks lasi Meylan teha 100% Šveitsi kella – Šveitsi juustust. Ta tutvustas videos kella olles kehastunud William Telliks, kes laseb tooteid sildiga Šveitsis tehtud. Näiteks šokolaadi. Ta küsis, et muidu mitut kakaokasvatajat te olete Alpides kohanud. Ja sellele järgnes üleskutse me teeme Šveitsi taas suureks.

Kellade poolelt eemaldas ta oma toodangult sildi Swiss made ja selle asemel ilutses seal Swiss Mad. Ajamasin müüdi Christie’se oksjonil 125 000 frangiga.

Tema põhimõte on lihtne.

„Me peame eristuma,” ütles Meylan. „Me peame endalt küsima, mida teised ei tee. Meie provokatiivsed reklaamikampaaniad on muutunud meie kaubamärgiks.”

Ta meenutas, et kui ta alustas kellaäris, siis küsisid sõbrad, et mis Moser. Nüüd teavad seda ettevõtet paljud.