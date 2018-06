Šveitsis on rahvahääletusel utopistlik rahaplaan

Šveitsis toimub täna „reaalraha” referendum, kus esimese riigina maailmas tahetakse luua uus radikaalne pangandussüsteem, kus kommertspangad ei tohi laenu andes raha luua.

Suveräänse raha initsiatiivi ehk saksa keeles Vollgeld tulemused peaksid selguma täna õhtuks, kirjutab Reuters.

Šveitsi otsedemokraatia vormis on vaja saada enam kui 100 000 häält, et muuta Šveitsi keskpank riigis ainsaks institutsiooniks, kes tohib luua raha.

Enamus maailma rahast on loodud kommertspankade poolt kui laenatakse välja säästjate hoiuseid.

Plaani pooldajate sõnul muudab see Šveitsi finantssüsteemi kindlamaks ja muudab inimeste kontod pangajooksude suhtes kindlamaks.

Oponendid, kelle seas on ka Šveitsi keskpank, Šveitsi valitsus ja pangad, väidavad, et see plaan on ohtlik Šveitsi majandust kahjustav eksperiment.

Viimaste rahvaküsitluste kohaselt on rahvaalgatuse edulootus 34 protsenti ja selle vastu on 54 protsenti küsitletutest.