Šveitsil on mainekujunduslikult tarvis meeldida rahvusvahelistele ettevõtetele, milleks plaaniti alandada ettevõtete tulumaksumäära. Plaan pandi rahvahääletusele ja lükati valijate poolt tagasi. Valijad kartsid, et maksulangetuse tagajärjel vähendatakse avalikke teenuseid ja lükatakse suurem osa maksukoormast eraisikute kanda, kirjutab Bloomberg.

Maksulangetuse vastased võitsid pühapäevasel referendumil 59 : 41.

Šveitsi valitsus hoiatas, et kui maksureform lükatakse tagasi, siis ajab see välisfirmad minema.

„Me peame kiiresti tegutsema, et vältida Šveitsi ärimeelse maine edasist kahjustamist,” ütles Bonnard Lawsoni advokaat Thierry Boitelle. „Me ei tohiks unustada, et need ettevõtted tulid Genfi ja Vaudi mitte elukvaliteedi pärast, vaid ikka maksusoodustuste tõttu.”

Genfi, Vaudi ja Baseli kantonid on teinud tulumaksumäära langetamise ettepanekud. Genf plaanib alandada oma ettevõtete tulumaksumäära 24,2 protsendilt 13,49 protsendile, mistõttu vajaks föderaalvalitsuselt augu täitmiseks 440 miljonit franki.