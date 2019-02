SVT: Swedbanki Balti filiaalidest liikus läbi Sergei Magnitski paljastatud suure Vene maksupettuse „vereraha”

Lauri Laugen toimetaja RUS

Foto: Miša Džaparidze, AP

Swedbanki kontodelt on läbi jooksnud varastastud Vene maksuraha. Rootsi Televisoon (SVT) paljastab, et Swedbanki filiaalidest Balti riikides käis läbi 150 miljoni Rootsi krooni (14 miljoni euro) väärtuses raha, mis on pärit Venemaa ajaloo suurimast maksupettusest, millega on seotud advokaat Sergei Magnitski surm eeluurimisvangistuses.