Swedbank: 45% inimestest töötas kuni 5 kilomeetri kaugusel oma elukohast

Tööturu statistika näitab, et pingeline olukord tööturul püsib. Hõive määr on kõrge ja tööpuudus madal. Tööhõive määr püstitas eelmisel aastal uue rekordi. Tööpuuduse määr alanes eelmise aasta lõpus 4,4 protsendini. Tööpuudus oli viimati nii madal aastatel 2007-2008. Ilma töövõimereformita oleks tööpuuduse määr veelgi madalam. Töötukassas arvel olevatest töötutest moodustasid kolmandiku vähenenud töövõimega inimesed.

Hõivatute arv kasvas statistikaameti andmetel 6000 inimese võrra ja seda peamiselt teenindussektoris (hariduse, turismi, tervishoiu ja meelelahutuse vallas). Hoolimata sellest, et hariduses ja tervishoius hõivatute arv suurenes, jäi avalikus sektoris tervikuna töötajate arv üle-eelmise aasta tasemele.

Eelmise aastaga võrreldes kerkis osa-ajaga töötajate arv, täistööajaga hõivatute hulk aga langes. Kuna nõudlus tööjõu järele on tugev, leiavad rakendust ka need, kes täisajaga töötada ei saa või ei taha. Positiivne on see, et eelmisel aastal kasvas osa-ajaga töötajate arv just nende hulgas, kes ei soovinud täisajaga töötada ja/või kes samal ajal õppisid.

45% inimestest töötas kuni 5 kilomeetri kaugusel oma elukohast. 56% hõivatutest käis eelmisel aastal tööl autoga ja viiendik ühistranspordiga.

Välistööjõud vähendas tööjõupõuda