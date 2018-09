Swedbank alustas Tallinna Sadama katmist: ootab aktsialt stabiilseid rahavooge ja kasumit ning soovitab aktsiat osta

Alates augustist katab Swedbanki aktsiaanalüüs ka Tallinna Sadama aktsiat. Swedbanki Baltikumi aktsiaanalüüsi juhi Marek Randma sõnul opereerib Tallinna Sadam neljas eri segmendis, millest igal on oma majanduslik keskkond ja oma väljavaated.

„Suurima tulu ja kulumieelse kasumi (EBITDA) toovad Tallinna ja Helsingi vahelised reisijad, kelle arv on 20 aastaga kasvanud 9 miljoni reisijani aastas. Muuga ja Paldiski Lõunasadama vedelkütuste mahud on tugevalt langenud, kuid kasvud kaubavedude muudes alamsegmentides suudavad naftatransiidi langust tasakaalustada. Laevandusäri on tagatud pikaajaliste lepingutega Eesti riigilt, mis tagavad küll stabiilse ja ennustatava rahavoo, kuid lahjendavad grupi marginaale,“ selgitas Randma.

Randma sõnul oodatakse Tallinna Sadama reisijate arvu aeglast tõusu, sest Tallinna, Helsingi ja Stockholmi rahvastik kasvab, reisihinnad on tarbijatele üha jõukohasemad ning Tallinna külaliste seas kasvab kaugemalt, peamiselt Aasiast tulnud turistide osakaal. „2018. aastal ootame Tallinna Sadama kaubavedude langust 3% võrra, 2019. aastal ootame kaubavedude stabiliseerumist ning alates aastast 2020, kui meie ootuste järgi vedelkütuste osakaal on piisavalt väike, et jääb muude kaubaliikide kasvule alla, ootame kaubavedude kasvu 3% võrra,“ kommenteeris Randma. Alates 2019. aastast ootab Swedbank Tallinna Sadamalt iga-aastaselt ligi 70 miljoni euro suurust kulumieelset kasumit ja 40 miljoni euro suurust puhaskasumit.