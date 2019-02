Swedbank Eesti: kui avastame midagi kahtlustäratavat, võtame koheselt kasutusele vastavad meetmed ja reageerime

Ärilehe küsimusele, kuidas Swedbank rahapesu ära hoiab ja milliseid ennetusmehhanisme kasutatakse, öeldi, et kontroll on väga karm. "Saame öelda, et panga sisemised reeglid on isegi karmimad kui seaduse nõuded ning meil on mitmeastmeline toimiv sisemine järelvalvesüsteem, mis kontrollib reeglite järgimist ja protsesside toimimist," rõhutab Herodes. "Kui avastame tavapärasest erinevat või kahtlustäratavat, võtame koheselt kasutusele ka vastavad meetmed ja reageerime."

Herodes lisab, et ennetusmehhanismina kasutatakse ka meedia monitoorimist ja koostööd tehakse uurimis- ja justiitsasutustega.