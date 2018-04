Swedbank ei küsi enam infot selle kohta, kas klient kuulub ametiühingusse

Ametiühingute keskliit teatas, et Swedbank on loobunud klientidelt ametiühingu liikmelisuse infot küsimast.

"Helistati Swedbankist ja kinnitati, et loobuvad ametiühingu liikmelisuse kohta info kogumisest. Kui tuleb asjakohaseid teenuseid, saame teema uues valguses üle vaadata," kirjutas liit sotsiaalmeedias. Ka Swedbanki kommunikatsioonispetsialist Maare Uus kinnitas, et ettevõte on otsustanud muuta kliendiandmete töötlemise põhimõtteid.

Ärileht kirjutas reedel sellest, kuidas Swedbank küsib oma klientide kohta laia spektrit infot. Swedbanki kuu aja pärast kehtima hakkavates uutes „Kliendiandmete töötlemise põhimõtetes” oli veel mõne päeva eest kirjas, et huvi tuntakse ka ametiühingu liikmelisuse kohta. Teine suurpank SEB aga sellist infot koguda ei soovi.

25. maist hakkab kehtima uus andmekaitse üldmäärus, millega saavad inimesed täies mahus oma isikuandmete omanikeks - ka nende andmete, mida pangad koguvad.