Swedbank: Ettevõtete ootused lähikuudel ekspordi kasvatamiseks nõrgenesid

Euroala majandusaktiivsus on viimastel kuudel nõrgenenud. Seda peegeldab ka majandusaktiivsuse kasvu pidurdumine euroalal, kuhu läheb ligikaudu pool meie kaupade ekspordist. Kuigi euroala majandus kasvab ostujuhtideindeksi järgi jätkuvalt hästi, on see viimastel kuudel aeglustunud. Töötlevas tööstuses on süvenenud viivitused tarneahelates, mille peamisteks põhjusteks on kvalifitseeritud töötajate ja uute tellimuste täitmiseks materjalide ebapiisavus. Samas pidurdab tugevam euro eksporditellimuste kasvu. Nõudlus on küll veidi nõrgenenud, kuid pakkumisepoolsed piirangud hoiavad lähikuudel tagasi euroala majandusaktiivsuse tõusu.

Eesti tööstusettevõtete tootmismahtude kasvatamise üha suuremaks takistuseks on tööjõupuudus. Ka Eestis on tööstusettevõtete hinnangul tootmismahtude kasvatamisel üha suuremaks takistuseks tõusnud tööjõupuudus. Swedbanki käesoleva aasta tööstusuuringu järgi piirab 53% vastanutest tööjõupuudus ettevõtete arengut. Möödunud aastal oli see probleemiks 44% vastanutest. Konkurents tööjõu pärast on suurenenud nii kohalikul kui rahvusvahelisel tööturul. Vabade töökohtade arv on tõusnud nii enamikes Euroopa riikides, kui ka kodumaistes tegevusalades. See hoiab palgakasvu kiirena ning takistab ettevõtete hinnapõhise konkurentsivõime paranemist.

Vaatamata kulude kasvule, on Eesti oma ekspordi turuosa peamiste kaubanduspartnerite juures suurendanud. Tööstusettevõtete hinnangul on nende konkurentsivõime koduturul vähenenud juba pikemat aega ning ka EL turul on viimastel kvartalitel see nõrgenenud. Samas pole see Eesti suuremate kaubanduspartnerite juures pikemas vaates meie ekspordi turuosa vähendanud. Möödunud aastal kaotas Eesti eksport küll Soomes, Rootsis ja Lätis turuosa, kuid pikemas vaates on see tõusnud. Ka Saksamaal on Eesti kaupade turuosa viimase 10 aastaga kasvanud.

Riskid ekspordi kasvatamiseks on suurenenud. Sel aastal välisnõudluse kasv küll aeglustub, kuid peaks pakkuma Eesti ettevõtetele jätkuvalt ekspordivõimalusi. Samas on suurenenud risk protektsionismi tõusuks, mis mõjuks negatiivselt meie ekspordile.