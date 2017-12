Swedbank: ilma teise sambata jääksid paljud hätta

Paljude inimeste jaoks on II sammas jätkuvalt ainuke pikaajaline sääst ja kui see ära kaotada, on arvestatav hulk inimesi tulevikus selgelt hädas, kommenteeris IRLi esimehe Seederi mõtteavaldust Swedbanki pensioni ja investeerimise valdkonnajuht Kaire Peik.

"Eesti üheks suureks probleemiks on pensionisäästude madal tase," lausus ta. "Paljude inimeste jaoks on II sammas jätkuvalt ainuke pikaajaline sääst ja kui see ära kaotada, on arvestatav hulk inimesi tulevikus selgelt hädas. Enamik inimesi ei ole valmis iseseisvalt ja piisaval määral pensioniks koguma ning Eesti demograafilist olukorda vaadates on ilmselge, et riigi võimalused pensionide maksmiseks on piiratud. Seega pigem võiks mõelda selle peale, kuidas II samba paindlikkust suurendada. Näiteks võiks anda inimestele võimaluse soovi korral oma panust II sambasse suurendada."