Swedbank kinnitab: meie olema Baltimaadega seotud rahapesust puhtad

Swedbank kinnitas, et on aastaid keskendunud kohalikele klientidele ning see on kaitsnud neid ka illegaalsete rahavoogude eest, mis on kiskunud Danske Banki ning nüüd ka Nordea rahapesuskandaali.

Swedbanki juhatuse esimees Birgitte Bonnesen kinnitas, et teiste pankade kahtlaste rahavoogudega seotud klientidel nende pangaga mingeid seoseid ei ole.

„Ükski nendest klientidest, kelle nimi on rahapesuga seoses avalikuks tulnud, ei ole Swedbanki klient olnud ei praegu ega minevikus,“ kinnitas ta. „Ja kõige olulisem asi on, et oleme Balti riikides jaepank“.

Eile majandustulemuste avaldamisele järgnenud analüütikute küsimustele vastamisel pommitati Bonneseni rahapesu puudutavate küsimustega. Üks analüütik märkis, et Swedbanki Läti üksus sai 2016. aastal trahvi. See oli aasta, mil pank lõpetas 500 Maltal ja Küprosel registreeritud kliendi teenindamise. Samuti sai pank tänavu veebruaris Leedu ametiasutustelt noomida.