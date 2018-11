Swedbank lohutab: järgmisel aastal hinnatõus aeglustub

Mootorikütuste hinda mõjutavad nii kõrgem nafta hind kui ka suuremad aktsiisimäärad. Nafta hind tõusis oktoobris tänu USA poolt Iraanile kehtestatud sanktsioonidele. Naftaga seotud tegevuspiirangud hakkasid Iraanis kehtima esmaspäeval, 5. novembril, ja ka mitmed Euroopa suured naftakompaniid on seetõttu oma naftatarned sellest riigist lõpetanud. Nafta turg on praegu enam-vähem tasakaalus, kuna nii Põhja-Ameerika, Saudi Araabia kui ka Venemaa toodavad oma rekordmahtude lähedal. Lisaks sellele soodustab nafta hinna langust ka nõudluse kasvu aeglustumine, seda eriti arenevatel turgudel. Swedbanki hinnangul püsib nafta hind järgmisel aastal umbes samal tasemel kui tänavu ja langeb siis ülejärgmisel aastal alla 70 dollari barreli kohta.

Elektri hind oli oktoobris kümnendiku võrra kõrgem kui aasta tagasi. Järgmistel kuudel peaks elektri hind viimaste kuude kõrgtasemega võrreldes langema, kuna veetase Põhjamaade hüdroelektrijaamades on tõusnud ja suuremad hooldustööd lõppenud.

Toiduainete hinnatõus ulatus oktoobris 2,8 protsendini. Toidu hinda mõjutas peamiselt ebasoodsatest ilmaoludest tingitud köögiviljade kallinemine.

Hinnatõus küündib sel aastal üle 3 protsendi, see on umbes samapalju kui eelmisel aastal. Erinevatest kaubagruppidest panustavad hinnatõusu eelkõige sundkulutused: eluase, toit, transport. Lisaks mõjutab hinnaindeksit alkoholi ja tubaka kallinemine. Järgmisel aastal aeglustub inflatsioon aga alla 3 protsendi, kuna energia hinnatõus peatub ja alkoholi aktsiisitõus jäetakse suure tõenäosusega ära (vastav eelnõu on praegu menetlemisel Riigikogus).