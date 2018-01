Swedbank: majandus püsib sel aastal tugev, palgad kasvavad 6 protsenti

Swedbanki hinnangul kasvas Eesti SKP möödunud aastal 4,4%, mis oli pärast 2011. aastat parim tulemus. Sel aastal püsib majandus tugev, kasvades 3,9%. Järgmisel aastal peaks majanduskasv tsükli nõrgenemise tõttu aeglustuma 3 protsendini.

Majanduskasv on laiapõhjaline. Lisaks välisnõudlusele on muutunud tugevamaks ka kodumaine nõudlus. Eesti majandus püsib lähiajal tugevatel alustel. Ettevõtete kasumid peaksid kasvama, majapidamiste säästumäär on suhteliselt tugev ning nende eelarve tasakaalu lähedal. Majanduse tugev nominaalkasv aitab kaasa maksutulu suurenemisele ning riigirahandus püsib lähiaastatel suhteliselt heas korras. Praegu on hea aeg riigirahanduse tugevdamiseks, sealhulgas reservide suurendamiseks, et tulla paremini toime võimalike riskidega ning samuti sellega, et majanduskasvu aeglustumine võib riigile vähem maksutulu tuua.

Välisnõudlus püsib tugev ja aitab ka sel aastal kaasa ekspordikasvule

Vaatamata oluliselt paranenud välisnõudlusele, ekspordikasv möödunud aastal aeglustus. Selle põhjuseks oli ekspordis suure osakaaluga mobiilsideseadmete väljaveo tugev langus. Ilma selle kaubagrupita oleks ekspordikasv kiirenenud. Meie kaubanduspartnerite keskmine impordinõudluse juurdekasv sel ja järgmisel aastal küll aeglustub, kuid jääb piisavalt tugevaks, et pakkuda meie ettevõtetele häid ekspordivõimalusi.

Tööjõupuudus hoiab palgakasvu kiirena

Loe veel

Kiire palgakasv peaks sel aastal jätkuma, kuna tööjõu pakkumine ei suuda tööjõu nõudlusega sammu pidada. Tulumaksuvaba palgaosa kergitamise tõttu tõuseb suurema osa palgasaajate kasutatav tulu ning sellel peaks olema positiivne mõju eratarbimisele. Nimetatud maksumuudatus peaks palgakasvu ootusi mõnevõrra vähendama. Meie prognoosi järgi tõusevad palgad sel aastal ligikaudu 6%. Kuigi palgad ei kasva enam tootlikkusega võrreldes ennaktempos, oleme me suutnud ettevõtete hinnapõhise konkurentsivõime langust vaid aeglustada.

Pingelist olukorda tööturul ei leevenda ka töötuse määra oodatav tõus

Töötute arvu suurendab vähenenud töövõimega inimeste sotsiaaltoetuste ümberkorraldus, mis suunab neid tööd otsima. Seega ei ole töötute arvu suurenemise taga tööjõu nõudluse langus. Meie prognoosi järgi püsib töötuse määr lähiaastatel 7% lähedal.

Investeeringud suurenevad, kuid aeglasemas tempos

Kuna Eesti ettevõtted on kaotamas oma hinnapõhist konkurentsivõimet välisturgudel, suureneb vajadus investeerida rohkem tootearendusse ja tootlikkust tõstvasse kapitali, parandada töökorraldust ja juhtimist ning tõhustada tarneahelaid. Turuintressimäärad peaksid küll tasapisi tõusma hakkama, kuid need jäävad veel vähemalt lähiajal piisavalt madalaks, et investeerimist soodustada. Valitsemissektori investeeringute juurdekasv sel aastal küll aeglustub, kuid nende osakaal SKP-s tõuseb viimaste aastate kõrgeimaks. ELi rahade mõju valitsemissektori investeeringutes lähiajal suureneb. Praeguses majanduse kasvufaasis ei vaja Eesti majandus küll täiendavat fiskaalset lisastiimulit, kuid riigi poolt finantseeritavaid suuri taristuprojekte, mida on pikalt ette valmistatud, on väga keeruline ajastada vastavalt majandustsüklile.

Hinnakasv aeglustub veidi

Swedbanki prognoosi järgi aeglustub tarbijahindade kasv sel aastal 3 ja järgmisel aastal 2,5 protsendini. Aeglasema hinnatõusu taga on väliste hinnasurvete leevenemine. Nii toornafta kui teiste toorainete hinnad peaksid sel aastal kasvama aeglasema tempoga. Kõige enam pidurdavad inflatsiooni meie hinnangul toiduainete ja transpordihindade aeglasem kasv.