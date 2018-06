Swedbank pensionifondide valitsemistasude langetamisest: see ei ole märk stabiilsusest

Swedbanki Investeerimisfondide juhatuse esimehe Kristjan Tamla sõnul on sage pensionifondide valitsemistasude muutmine riigi poolt destabiliseeriv ja ei soosi sugugi Eestisse investeerimist.

"Swedbanki pensionifondid on viimase kahe aasta jooksul investeerinud Eesti majandusse enam kui 100 miljonit eurot. Valdav osa Eestisse tehtavatest investeeringutest on oma iseloomult vähelikviidsed ning nende kohta puudub võrreldav analüüs. Seetõttu on selliste investeeringute tegemine üsna aja- ning ressursimahukas," sõnas Tamla.

Pikaajaliste ja vähese likviidsusega investeeringute tegemist soosib tema sõnul võimalikult stabiilne õigusraamistik. "Eestis on pensionifondide tasude ja investeerimispoliitikat puudutavat regulatsiooni muudetud viimase nelja aasta jooksul kolm korda. See ei ole kindlasti märk stabiilsest õigusraamistikust, mistõttu ei soosi ka Eesti majandusse tehtavaid investeeringuid," märkis Tamla.

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile investeerimisfondide seaduse muudatused, millega vähendatakse II samba pensionifondide valitsemistasu piirmäära seniselt 2 protsendilt 1,2 protsendile.