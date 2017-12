Swedbank skeemitas klientide raha kelmusehõngulisse projekti. Kohus nõuab panga toonaste tegemiste avalikustamist

Kümne aasta eest mattis Swedbank Rumeenia avarustesse miljoneid eurosid klientide raha, mis on tänaseni kadunud – sel kolmapäeval leidis Tallinna ringkonnakohus, et pank peab oma toonaste tegemiste varjamise lõpetama ja tõde valgustama.

Ringkonnakohus põrmustas maakohtu varasemas otsuses toodud argumendid ja saatis kogu loo tagasi madalama astme kohtule. Tunamullu läks pankrotti Nord Hill Land Portfolio nimeline investeerimisfirma, mille kaudu vahendas Swedbank 2007. aastal väidetavalt perspektiivikasse Rumeenia kinnisvarasse miljoneid eurosid oma klientide raha. Osa sellest summast läks Rumeenia poole teele portfellihalduse lepingute alusel, mis tähendab, et pank ei pidanud oma kundesid eelnevalt isegi informeerima.

Alles mõni aeg tagasi tuli päevavalgele, et kaheksa miljoni euro eest osteti kokku 46 hektarit elamuarenduseks sobimatut põllumajanduslikku toormaad, mida pole seni õnnestunud ka maha müüa. Maa tegelik väärtus on kümneid kordi väiksem kui sellesse maetud summad. Et näidata maa väärtust investeerijatele kõrgemana, müüdi seda eelnevalt paberil erinevate osapoolte vahel ja kergitati kunstlikult hinda.

” Maa tegelik väärtus on kümneid kordi väiksem kui sellesse maetud summad. Et näidata maa väärtust investeerijatele kõrgemana, müüdi seda eelnevalt paberil erinevate osapoolte vahel ja kergitati kunstlikult hinda.

Loe veel

Pank venitas pankrotiprotsessi alustamisega

Nord Hill Land Portfolio (edasi NHLP) emafirma nõukogus istus kolm inimest, neist üks oli Swedbanki esindaja. Kui NHLP ei suutnud klientide võlakirju lunastada, mahitas pank lunastamise tähtaegu korduvalt pikendama, samuti venis panga algatusel ettevõtte pankrotimenetluse alustamine. Panga eesmärk võis olla venitada kogu protsessi seni, kuni klientide nõuded aeguvad.

Kuna just Swedbank mahitas klientide raha suunamist kelmusehõngulisse projekti, nõuavad NHLP võlausaldajad nüüd pangalt tekitatud kahju hüvitamist. Pank on seni keeldunud igasugustest kompromisslahendustest võlausaldajatega ning pole vaevunud nendega suhtlema rohkem kui kohtusaalis.

Ringkonnakohtu otsuse kohaselt jättis maakohus hindamata, kas pank võis venitada NHLP pankrotimenetluse alustamisega sihilikult, viies läbi korduvad võlakirjade lunastamise tähtaegade pikendamised.

NHLP pankrotihaldur nõudis maakohtus, et Swedbank esitaks kõik omaaegseid otsustusi puudutavad dokumendid, aga esimese astme kohus seda soovi ei rahuldanud. Nüüd soovitab ringkonnakohtu otsus Swedbankil tarvilised andmed oma sahtlitest ja arvutitest siiski välja võtta ja kohtule esitada. Võlausaldajatel on õigus teada, milliseid juhiseid andis pank oma töötajale, kes istus NHLP emafirma nõukogus.

Pank: Dokumendid ei ole säilinud!

Eriti groteskseks muudabki kogu loo Swedbanki väide, et tal ei ole ühtki dokumenti säilinud. Kohus märkis, et üldteadaolevalt nõuab krediidiasutus näiteks iga eluasemelaenu andmise eeldusena tagatiseks oleva kinnisvara osas tunnustatud spetsialisti hinnangut, mis peab vastama kindlatele standarditele. Rumeenia investeeringuga aga pank nii ei teinud. „Olukorras, kus jäetakse elementaarsed kontrollikohustused täitmata, võib see viidata mitte hoolsuskohustuse rikkumisele, vaid tahtlikule tegevusele,“ seisab ringkonnakohtu otsuses.

Kohtus esindab võlausaldajaid Maria Mägi Advokaadibüroo. „Ringkonnakohtu otsus on oluline samm meie investeerimiskeskkonna aususkindluse tagamiseks,“ ütles vandeadvokaat Mägi. „ See annab lootust, et pangad vastutavad oma tegude ja tegevusetuste eest nii, nagu nende kliendid vastutavad oma rikkumiste tôttu pankade ees.“

Mägi sõnul on pikaajalise, mitmete miljonite eurode suuruse mahuga investeerimisprogrammi puhul argpükslik varjuda pärast võlakirjade lunastamise tähtaja saabumist lihtsalt inimeste nõude aegumise taha. „Kui pank paigutab oma klientide raha, siis peab sellel rahal ka asjatundlikult silma peal hoidma.“

Swedbank ei kommenteeri süüdistusi

Swedbank keeldus ringkonnakohtu otsust kommenteerimast käimasoleva kohtuprotsessi tõttu. Vaidlused investoritega on kestnud aastaid. 2015. aastal ütles Swedbanki pressiesindaja Mart Siilivas Äripäevale, et väited investorite eskitamise ja kelmuse kohta ei vasta tõele. “Võlakirjade väärtuse olulise languse peamine põhjus on meie hinnangul siiski 2008. aastal puhkenud globaalne finantskriis ning seda võimendanud Ida-­Euroopa kinnisvarakriis, mistõttu muud investeerimisriski realiseerumise põhjused on meie hinnangul otsitud või väheolulised,” märkis Siilivask. Ta lisas, et nad on täitnud ja täidavad ka edasi hoolsuskohustust oma klientide suhtes.

“Pankrotimenetluses meie hinnangul kitsenevad kõigi investorite võimalused mis tahes hüvitist saada ja eeldasime, et ettevõtte rahulik likvideerimine andnuks investorite jaoks paremaid tulemusi,” sõnas Siilivask toona.