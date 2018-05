Swedbank: tarbijate ostujõud on tugevam kui kunagi varem

Palgatöötajate reaalne ostujõud tõusis esimeses kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes keskmiselt umbes kümnendiku võrra. Nii kiiret ostujõu kasvu nägime viimati eelmise majandusbuumi ajal. Netopalka kergitas lisaks hoogsale palgakasvule tulumaksureform, mille järel maksavad tulumaksu vähem Rahandusministeeriumi hinnangul ligi 80% tööealistest ja ligi 60% pensioniealistest.

Sotsiaalsiirete tõus ja kiire palgakasv on tugevdanud majapidamiste finantsseisu. Perede hinnang oma rahanduslikule olukorrale on parem kui iial varem, ületades oluliselt eelmise majandusbuumi aegset taset (Konjunktuuriinstituudi andmed). Pooled pered suudavad Konjunktuuriinstituudi andmetel säästa. Tasakaaluka majandusarengu seisukohast on oluline, et majapidamiste hoiused kasvavad endiselt laenuportfellist kiiremini.

Tulumaksureform ei ole tarbimist märgatavalt suurendanud

Kuigi maksumuudatused (aktsiisid, sõiduautode maksustamine) ja ilm (külm märts) moonutavad pilti, ei paista esimese kolme kuu andmetest, et jaemüük oleks hüppeliselt kasvanud. Jaekaubanduse maht oli esimeses kvartalis vaid 1 protsendi võrra suurem kui aasta eest.