Swedbank: tööturu oodatust parema hõive tõid uued kaubanduskeskused

Swedbanki vanemökonomisti Liis Elmiku sõnul olid esimese kvartali tööturu näitajad oodatust paremad: hõive kasvas märkimisväärselt ja tööpuudus vähenes. Hõivatute arvu kasvu mõjutas suuresti uute kaubanduskeskuste avamine Tallinnas.

"Hõivatute arv suurenes esimeses kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 17 000 inimese võrra. "Töötajate arv kasvas peamiselt teeninduses – koguni 15 000 inimese võrra – ja seda valdavalt Tallinnas. Viimast mõjutas kõige rohkem mitmete uute kaubanduskeskuste avamine," kommenteeris Elmik panga pressiteate vahendusel.

Hõive kasvu toetab sel aastal Elmiku sõnul majandusaktiivsuse tõus. Nii tööstus- kui ka teenindusettevõtted plaanivad Konjunktuuriinstituudi andmetel oma töötajate arvu suurendada.

Tööpuuduse määr kahanes esimeses kvartalis 5,6 protsendini. Töötukassa andmed näitavad samuti töötute arvu vähenemist esimeses kvartalis. "Tugev nõudlus töötajate järele alandab töötute koguarvu hoolimata vähenenud töövõimega tööotsijate arvu kasvust," sõnas Elmik. "Samas kindlat trendi siin ei ole, kuna aprillis oli töötukassa andmete järgi tööotsijate arv aastatagusest taas mõnevõrra suurem."

Tööturult eemal olevate inimeste arv vähenes aastatagusega võrreldes 18 000 inimese võrra ning Elmiku sõnul ootab ta vähenemist ka edaspidi.

"Esimese kvartali arvud näitavad, et pingeline olukord tööturul püsib. Vaba tööjõudu on järjest vähem. Lisaks eelnevale survestab tööturgu ka tööealiste elanike arvu jätkuv vähenemine. 2017. aastal on tööealisi 6000 inimese võrra vähem kui aasta varem. Seetőttu püsib surve ka palkade kasvuks," märkis Elmik.