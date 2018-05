Swedbank vastab "Kuuuurijas" esitatud väidetele: pole õige väita, nagu oleks pank dokumente "kaotanud"

Swedbank ei ole kunagi Nord Hill Land Portfoliot ega selle Rumeenia kinnisvaraportfelli juhtinud. Suure hulga investorite esindajana on Swedbanki töötaja olnud ettevõtte nõukogus üks võrdse hääleõigusega liikmetest ja sellega piirdub meie osalus. Ettevõte on raskustes juba aastaid ning ühe nõukogu liikmena oleme me otsinud lahendusi, kuidas ettevõte likvideerida selliselt, et võlausaldajatel oleks võimalus osa investeeringust tagasi saada. Swedbank sekkus investorite üldkoosolekutel aktiivsemalt alates 2010. aastast, kui oli selge, et olemasoleva juhtkonna (mis kattus ka omanike ringiga) vedamisel äritegevuse jätkamine ei ole kuidagi investorite huvides. Järgnesid pikad ja vaevalised lahenduste otsingud. Lihtsamini öeldes – me aitasime oma investorite huvides, täites hoolsuskohustust, osta projektile lisaaega.

Tänaseks tekkinud olukord on kombinatsioon erinevate huvigruppide vastanduvatest huvidest. Swedbank esindab endiselt enda portfellihalduse kliente, kelle nimel ka seni ettevõtte nõukogus toimetanud oleme. Ettevõttel on pidevalt olnud olemas maaportfell, mis võiks endiselt olla mõneaastases perspektiivis müüdav. Swedbank on ühena mitmest nõukogu liikmest leidnud, et ettevõtte juhataja oleks pankrotiavaldust esitades pigem kahjustanud võlakirjainvestorite huve. Pankrotimenetlus meie hinnangul kitsendab kõigi investorite võimalust mis tahes hüvitist saada. Eeldasime ja arvame ka täna, et ettevõtte rahulik likvideerimine andnuks investorite jaoks paremaid tulemusi. Oleme täitnud ja täidame ka edasi hoolsuskohustust oma klientide suhtes.

Riigikohus tühistas otsuse

Riigikohus saatis Rumeenia kinnisvarainvesteeringus raha kaotanud Swedbanki klientide nõude kuu alguses tagasi ringkonnakohtusse. Seega tühistati otsus, millega leiti, et Swedbank peab oma toonaseid tegemisi täpsemalt valgustama.

2007. aastal investeeris Swedbank Rumeenia perspektiivikasse kinnisvarasse 8,7 miljoni eurot investorite taha, et teenida tulu vara väärtuse kasvust. Asi läks kiiresti hapuks, kui selgus, et uhkete kruntide asemel on tegemist tavalise põllumaaga, mille väärtuseks hindavad Rumeenia kinnisvaraeksperdid 500 000 eurot.

Investeeringute tegemiseks loodud ja nüüdseks pankrotistunud Nord Hill Land Portfolio (NHLP) pankrotihaldur pöördus kohtusse, et nõuda Swedbankilt investorite raha välja. Süüdistuste kohaselt kuulus Nord Hill Land Portfolio emafirma nõukogusse tehingu toimumise ajal kolm inimest, kellest üks oli Swedbanki esindaja. Investorid, kelle huvides pankrotihaldur vaidleb, väidavad, et Swedbanki esindaja, kes pidi nõukogus kaitsma investorite huve, varjas asjaolu, et maatükid osteti tegelikust väärtusest tunduvalt kõrgema hinnaga.

"Maid müüdi eelnevalt ka paberil erinevate osapoolte vahel edasi, millega kergitati kunstlikult kruntide hinda, et näidata maa väärtust investeerijatele kõrgemana. Kui NHLP ei suutnud klientide võlakirju lunastada, soovis pank lunastamise tähtaegu korduvalt pikendada," süüdistasid investorid.

Küsimusega on läbi käidud kõik kohtuastmed. Harju Maakohus jättis mullu juunis tehtud otsusega pankrotihalduri hagi rahuldamata, leides, et nõue aegunud tegevuste osas, mis on toime pandud viis aastat enne hagi esitamist. Kohtu hinnangul oli tõendamata pankrotihalduri väide, et Swedbankil oli oma töötaja kaudu otsene ja vahetu mõju NHLP emafirma nõukogu üle ettevõtte juhatusele korralduste andmisel.