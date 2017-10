Swedbanki ettevõtete pangandus sai uue juhi

Swedbanki ettevõtete panganduse juhi ametisse asub Liisi Himma, kes on Swedbankis töötatud 12 aasta jooksul tegelenud peamiselt erinevate ettevõtetest klientide finantseerimisega.

Oma karjääri jooksul on Himma tegelenud nii laenude väljastamise, portfellianalüüsi, kõrge riskiga laenude kui muude finantseerimisega seotud teemadega. Liisi Himma asub ka Swedbank ASi juhatuse liikmeks.

Pangas alustas Himma tööd ettevõtete panganduse projektifinantseerimise osakonnas 2005. aastal. Tema viimaseks positsiooniks enne ettevõtete panganduse etteotsa asumist oli Baltikumi tasandil ettevõtete finantseerimise koordineerimine Eestis, Lätis ja Leedus.

Swedbanki juhi Robert Kiti sõnul oli konkurss ettevõtete panganduse juhi kohale tihe. „Liisi Himma kasuks rääkis kombinatsioon kahest juhi positsioonil suurepärasest omadusest – ühest küljest on ta ettevõtete panganduse teemadega detailideni kursis, teisalt on tal selge pikaajaline visioon, milline peaks kümne aasta pärast oleme meie väärtuspakkumine nii väiksematele kui suurematele ettevõtetest klientidele,“ rääkis Robert.

Himma sõnas, et uus ametikoht on tema jaoks panga kõige huvitavam positsioon, kuna võimaldab aktiivselt kaasa rääkida Eesti majanduse arengut ja konkurentsivõimet puudutavates teemades. „Ettevõtted on meie majanduse mootoriks. Nende käekäigust sõltub kõigi ülejäänud osapoolte toimetulek, mistõttu kaasneb ettevõtete panganduse juhi positsiooniga minu jaoks äärmiselt suur vastutus. Ühtlasi on see aga ka väga põnev töö, kuna eeldab üha enam tavapärastest raamidest väljapoole mõtlemist,“ rääkis ta.