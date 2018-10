Swedbanki juht Birgitte Bonnesen kohtus Danske skandaali valguses Ratasega

"Peaminister arutas Swedbanki ja Luminori juhtidega olukorda Eesti pangandusturul. Samuti tunnustasid osapooled Eesti institutsioonide viimaste aastate tulemuslikku tööd rahapesu tõkestamisel. Peaminister Jüri Ratas on korduvalt rõhutanud, et see on meie selge prioriteet. Eesti on pööranud rahapesu tõkestavate meetmete tugevdamisele tõsist tähelepanu ja reegleid karmistanud. Eesti finantssektorit on finantsinspektsiooni, rahapesu andmebüroo ja prokuratuuri koostöös väga palju korrastatud," rääkis ERR-ile peaministri büroo juhataja Urmas Seaver.