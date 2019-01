Swedbanki juht: kinnisvaraturul on buum, aga pangalaenude osakaal näitab, et rahval raha on

"Meil on kinnisvarabuum. Eesti ole mitte kunagi ehitanud nii palju kui praegu. 2018. aasta ehituse turumaht tuleb kolme miljardi alla ja see on ajaloo suurim number. See on märk kuumenemisest. Kas ta on ohtlik? Ma ei usu," rääkis Kitt intervjuus ETV saatele "Esimene stuudio".

Kitt ütles korteriturust rääkides, et tänasel päeval on ruutmeetrihinnad umbes samad, mis nad olid 2007. aasta buumi tipus.

"Mööda on läinud üle kümne aasta ja palgad on praegu kaks korda suuremad, eraisikute hoiused kaks korda suuremad," selgitas ta, miks ei ole olukord võrreldav kümne aasta taguse ajaga.

Ta tõi veel ühe näitaja: kui 2007. aastal osteti praktiliselt kõik korterid pangalaenuga, siis praegu on pangalaenude osakaal umbes 50 protsenti. "Kinnisvara ostetakse, sest rahval raha on," sõnas pangajuht.

