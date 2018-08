Swedbanki juht: palgatõus ettevõtjate kasumi arvelt pole jätkusuutlik

"Ettevõtted hoolivad oma töötajatest ja tõstavad oma kasumi arvelt töötajate palku, kuid eksport pole väga palju kasvanud. Ehk pikaajaliselt pole see jätkusuutlik. Kui ikka palgakulu ületab kasumit tuleb uksed kinni panna," rääkis Kitt ETV hommikuprogrammis "Terevisioon."

"Soome on Eestile lähedal ja mingi hetk pole võimalik töötajatele rohkem maksta. Majanduse tervikpildis tekitavad kiired palgakasvud rebestusi," arutles Kitt.

Ta tõi näiteks, et viimastel aastakümnetel on Eestis tööjõud kokku vähenenud tuhandete inimeste võrra, kokku Narva ja Tartu elanike arvu jagu. "Kindlasti on hea meel, et majandus elavneb. Ka käive kasvab."

Ta lisas, et kuigi suurem osa teenitud rahast kulub toidule on paljud inimesed ka hakanud säästma.

