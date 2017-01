Swedbanki grupi juhatuse esimees Birgitte Bonnesen ütleb, et Eesti ja üldse Baltimaad on panga jaoks koduturg ja nad mõistavad ootust, et peaksid siinset arengut tugevamini toetama.

Birgitte Bonnesen, kuidas kavatseb Swedbank Eesti valitsuse kavandatava pangamaksuga toime tulla?

Pangamaksu objekt ja suurus on seni teadmata, seega on keeruline, et mitte öelda võimatu hinnata selle võimalikku mõju Eesti pankadele. Igal juhul mõjutab igasugune panganduse koormiste suurenemine kogu riigi majandust. Seega on väga oluline, et pangandussektor ja seadusandja teeksid tihedat koostööd ja hindaksid enne maksu kehtestamist selle mõju sektorile ja majandusele tervikuna. Saan aru, et Eesti valitsuse ootus on pankade senisest suurem ja stabiilne panus ühiskonda. Olen kindel, et pangad mõistavad seda ootust ja seda saab saavutada ka muudmoodi kui uut liiki maksu kehtestades.