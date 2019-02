Swedbanki juht: see on olnud dramaatiline päev! Meil pole infot, mis ülekannetest on üldse jutt

Kohe rahvusvahelise pressikonverentsi alguses esines Birgitte Bonnesen tõdemusega, et päev on olnud küllaltki dramaatiline, vahendab ERR Uudised. Arvestades, et panga aktsia kukkus üle kümne protsendi, on emotsionaalne hinnang ka arusaadav.

Samas rõhutas ta, et panga tegevust Rootsi telekanali SVT kajastused kuidagi ei mõjuta.

Bonnesen kinnitas, et pank on jooksvalt ja veel enne Danske skandaali lahvatamist tegelnud rahapesu tõkestamisega, kutsudes muuhulgas appi nii väliseksperte kui tehes koostööd teiste pankade ja ametkondadega.

Bonnesen tõdes ERR-i küsimusele vastates, et neil pole siiani detailset ülevaadet infost, millele SVT oma uudises tugines, s.t nad ei tea, millistest klientidest ja väidetavatest ülekannetest on jutt, mistõttu nad ei saa midagi ka täpsemalt kommenteerida ega öelda, kas SVT väited on tõde või vale.

Samas tõdes ta, et kuivõrd Swedbank on Eesti suurim pank, on see paratamatu, et Danske Eesti filiaali kaudu ülekandeid teinud inimesed tegid ülekandeid ka nende panka.

Bonnesen rääkis, et rahapesukatsed ja finantskuriteod püüavad end kõikjal pankadesse uuristada, mh ka Swedbanki ning nimetas võitlust sellise kuriteoga väljakutseks kõigile pankadele ja kogu finantssektorile tervikuna.