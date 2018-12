Swedbanki juht: sotsiaalmaksu lagi on rumalus

„Selleks, et jääda ellu rahvusriigina, meid tegelikult väga ei huvita, mis teenib esimene kaks või viis protsenti inimestest, meid peab huvitama see, mis juhtub alumise 55 protsendiga,“ lausus Kitt.

Küsimusele, mida peaks õppima, et muutuval tööturul hakkama saada, lausus Kitt, et peamine on õppida õppima. Ja peab harjuma sellega, et elu jooksul tuleb pidevalt õppida. Kitt tõi näiteks, et kunagises TPIs õpetati laevade külmutusseadmete mehhaanikuid, kuid enam mitte. „Peame arvestama, et tänased erialad on 10-15 aasta pärast kadunud ja tuleb olla aktiivne ning ümber õppida,“ lausus Kitt.

Eesti tööhõive on suurem kui kunagi varem. Ja hõive määralt oleme Euroopa Liidus tippude tipus, jäädes maha vaid Rootsile ning Saksamaale.

Kui pidevalt räägitakse Eestis tööjõupuudusest ning sellest, et ettevõtjatel ei ole enam kedagi tööle võtta, siis Kiti sõnul on see ebaõiglane. Ta ütles, et teab omast kogemusest töövõimelisi üle 60-aastaseid inimesi, kes justkui ei sobi enam tööturule ja keda ei võeta kuskile tööle.

„Kui oled 62+ kõrgharidusega eluaeg juhtival kohal kaubanduses töötanud, siis täna sind ei taha mitte keegi,“ tõi ta näite.