Swedbanki kasum kasvas esimese kvartalis 5,7 protsenti

Swedbank Eesti selle aasta esimese kvartali kasum ulatus 47 miljoni euroni, mis näitab 5,7 protsendilist kasvu võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga. Kasvu põhjuseks on kõrgemad tulud ja madalamad kulud.

„Näeme jätkuvalt kõrget majandusaktiivsust – ettevõtete laenuhuvi ei ole raugenud ja ka eraisikute kindlustunne püsib endiselt tugev. Seda näitab meie aastaga 7% ja viimase kvartaliga 1,4% kasvanud laenuportfell," ütles Swedbanki juhatuse esimees Robert Kitt. Tema sõnul on kasvamas klientide huvi mobiilipanganduse ja uute turvaliste autentimisvahendite suhtes: Swedbanki mobiiliäpil on aktiivseid kasutajaid enam kui 260 000 ja Smart-ID-d kasutab ligi 140 000 meie klienti.

"Panganduse tempokast digitaliseerumisest tõukub paljuski ka meie aina laiemaks muutuv koostöö Eesti ülikoolidega. Tegeleme nimelt aktiivselt sellega, et töötada koos ülikoolidega välja aineid, õppekavasid ja praktikaprogramme, mis aitaksid kaasa tulevaste pangatöötajate harimisele," rääkista. Koostöö Tartu Ülikooliga on aidanud ettevõttel ka Tartus oluliselt laieneda. Swedbank on seadnud endale eesmärgiks värvata rohkem inimesi väljaspool Tallinna ja Tartust on tänaseks saanud meie suuruselt teine üksus, kus töötab kokku 192 inimest,“ rääkis Robert Kitt, Swedbanki juht Eestis.