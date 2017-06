Swedbanki kommentaar: tegelikult tööstustootmise kasv aeglustus

Pärast viis kuud kestnud tööstussektori tootmismahu tugevat kasvu tõoimus aprillis järsk aeglustumine, kommenteerib Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Tööpäevadega korrigeeritud andmetel jätkus aprillis tööstustoodangu tugev kasv - tootmismaht kasvas aastases võrdluses 10%. "Tööpäevade arvuga korrigeerimata on tööstuse tootmismahu ja käibe kasv hoopis viletsam," märkis Mertsina.

Tänavu aprillis oli kaks tööpäeva vähem, kui aasta tagasi ning see mõjutas tööstuse tootmismahtu ja käivet märkimisväärselt. "Reaalselt, ehk siis ilma tööpäevade arvuga korrigeerimata, suurenes tööstuses tootmismaht vaid 4% ja töötlevas tööstuses vaid 2%," kommenteeris Mertsina. "Nii toimus pärast viis kuud kestnud tugevat kasvu järsk aeglustumine. Tööstussektori käive kasvas aga vaid kaks protsenti ning töötlevas tööstuses jäi see aastatagusega võrreldes samale tasemele."

Mertsina sõnul oli lühem töökuu ka põhjus, miks töötleva tööstuse ettevõtete ekspordikäive kolme protsendi võrra vähenes. "Sama arvu tööpäevadega oleks töötleva tööstuse ekspordikäive teinud üsna tugeva kasvu. Kui vaadata eksporditellimusi, siis vähenesid need aprillis enamikes tellimustel tegutsevates tegevusalades," ütles ta.

Mertsina sõnul on vaatamata tellimuste vähenemisele ekspordikasvu väljavaade paranenud. "Meie kaubanduspartnerite majandusolukord ja kasvu väljavaade oluliselt parem ning ka impordinõudlus suurenenud," sõnas ta. "Samuti on Eesti tööstusettevõtete kindlustunne tugevam – nõudlust peetakse üha vähem tootmist takistavaks teguriks ning nende ekspordikasvu väljavaade lähikuudel on oluliselt paranenud. Tootmismahu kasvu ootused on küll viimasel kolmel kuul nõrgenenud, kuid pikemas vaates on trend ikkagi paranemise suunas. Seega peaks lähikuudel tööstustoodangu tootmismahu ja käibe kasv jätkuma."