Swedbanki peaökonomist: kinnisvaramaksu küsimärgid

Kinnisvaramaksu kehtestamine suurendaks kohalike omavalitsuste halduskoormust, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Eestis on kohalike omavalitsuste (KOV) maksutulu osakaal üldvalitsuse maksutuludest OECD riikide hulgas kõige väiksem, kirjutab Äripäev.

2016. aastal oli see meil vaid 1%, see osakaal on viimaste aastatega langenud. Lätis on KOVde maksutulude osakaal ligikaudu 20%, Soomes 23% ning Euroopa Liidu ja OECD keskmine on 10% lähedal.

Isegi kui lisada siia riigieelarvest eraldatav raha, jäävad meie KOVde kasutatavad tulud tagasihoidlikuks.

Allikas: Äripäev