Swedbanki reisikindlustusel ebaseaduslikkuse vari

Swedbanki reisikindlustuse tingimused võivad olla ebaseaduslikud, panga kindlustusfirmal on reisikindlustusega sekeldusi olnud varemgi, kirjutab Äripäev.

Vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik kritiseeris Äripäeva raadio hommikuprogrammis Swedbanki reisikindlustuse tingimusi ning peab neid ebaseaduslikuks. Swedbank kriitikaga ei nõustu, hoolimata sellest, et aastate eest tehti riigikohtusse jõudnud sarnases kaasuses otsus nende kahjuks.

„Ma olen kindlustusasjadega palju tegelenud ja pean ütlema, et peale Swedbank Varakindlustuse (Luik kasutab tsitaadis vana ärinime, mis nüüdseks on Swedbank P&C Insurance AS) ma ei ole kokku puutunud analoogse probleemiga,“ ütles üle 20 aasta kindlustussektoriga kokku puutunud vandeadvokaat Luik.

Luik viitab oma kommentaaris Eesti Päevalehes hiljuti ilmunud loole Tais rolleriõnnetusse sattunud Rasmus Holmist, kes hoolimata rasketest vigastustest sai kindlustusfirmalt soovituse Eestisse tagasi sõita, sest kohapealne operatsioon ei olevat vajalik.

