Swedbanki sai uue kommunikatsioonijuhti

Enne Swedbanki tulekut juhtis Herodes siseministeeriumis kommunikatsiooniosakonda. Tal on 12-aastane kogemus justiitsvaldkonna kommunikatsioonis. Lisaks omab Herodes praktilist kogemust Euroopa Liidu seni suurima tsiviilmissiooni EULEX-Kosovo kommunikatsioonistruktuuri käivitamisel ning kavandatud strateegia rakendamisel.

Herodese sõnul on uus positsioon tema jaoks professionaalses mõttes tõsine väljakutse. „Usun, et minu varasem mitmekülgne kogemus nii Eestis ja ka rahvusvaheliselt tuleb kindlasti kasuks nii dünaamilises ja kiirelt arenevas sektoris nagu pangandus,“ ütles Herodes.

„Pangad on viimastel aastatel pidanud kohanema aina keerukamaks muutuva regulatiivse ja majandusliku keskkonnaga. Kommunikatsioonil on siin suur roll ja mul on hea meel, et meie meeskonnaga liitub nii suure kogemuspagasiga inimene,“ sõnas Swedbanki juht Robert Kitt.

Herodes on varasemalt töötanud konsultandina kommunikatsioonibüroos Peegel ja Partnerid, välisministeeriumi pressiosakonna nõunikuna ja Riigiprokuratuuri avalike suhete osakonna juhatajana. Lisaks on ta töötanud ajalehe Järva Teataja ja uudisteagantuur ETA reporterina.