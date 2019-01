Swedbanki üks esimesi välismaalastest töötajaid igatseb kodumaal käies Eesti jaheda ilma järele

Ta kandideeris vaid ühte kohta – Swedbanki – ja täna töötabki ta seal ärianalüüsi osakonnas. Talle allub kokku 11 inimest nii Eestis kui Rootsis. Seda, et tööpäev algab kell 9 ja lõppeb juba kell 17, ei suutnud naine siin tööle asudes uskuda. Hong Kongis on endiselt tavapärased 12-13 tunnised tööpäevad.

“Olin üks esimesi Hong Kongist pärit inimesi, kes tuli Eestisse tööle ja kogu viisamajandus võttis meeletult aega. Ühtekokku pidin neli tundi selgitama, miks ma Eestis olen ja miks siin töötada tahan," meenutas Wai Sum Elenurm.

Kui algselt oli naine sisuliselt ainuke välismaalasest töötaja, siis nüüd on pangas üle 50 inimese, kes on välismaalt Eestisse tööle tulnud. Tänu sellele on ta leidnud ka uusi sõpru. Tänu tööle läks Wai Sumil ka Eesti ühiskonda sulandumine mõnevõrra lihtsamalt, eriti aitasid teda keeleõpingud.

Eesti on 12 aastaga palju muutunud

Naise hinnangul on Eesti võrreldes 12 aasta taguse ajaga väga palju muutunud: inimesed on muutunud avatumaks, räägitakse palju paremini inglise keelt ja suheldakse vabamalt. Eluga Eestis on Wai Sum kiiresti harjunud.

Kui alguses segas teda ilm ja pimedad kuud, siis nüüdseks on ta ka sellega harjunud. Igal aastal veedab ta suvel kuu aega koos perega Hong Kongis ja olles seal kaks nädalat, igatseb juba koju tagasi. Eesti kliimast sinna minnes, tundub 30-40-kraadine kuumus talumatu.

Eestlaste puhul on Wai Sum tähele pannud, kuidas suvel on kõik märksa õnnelikumad kui talvel. Kuigi Hong Kongi inimestega võrreldes on eestlased vaoshoitumad, üllatas naist Eestisse kolides see, et eestlased annavad niivõrd palju positiivset tagasisidet. Hong Kongis antakse vähem positiivset tagasisidet, kuigi tööd tehakse rohkem kui Euroopas.

Ka on eestlased Wai Sumi hinnangul väga ühtehoidvad. Näiteks abikaasa vanemad suhtuvad temasse kui oma tütresse. “Üks päev just naersin, kui nad helistasid ja küsisid, kuidas mul lend läks. Kui vastasin, et kõik läks hästi, siis nad kiitsid mind, et ma olen nii tubli. Kuidas ma tubli olen? Ema pole mind eriti tihti niimoodi kiitnud,” muigas naine, kellele Eesti toitudest ei meeldi vaid piimasupp ja kohupiim. Küll aga armastab ta verivorsti.