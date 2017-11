Swedbankis pensionit koguvad inimesed teadku: fondid investeerivad kinnisvaravaldkonda, mis on Eestis väga killustunud

Lumi Capital asutas kodulähedastele kauplustele keskendunud kinnisvarafondi, mille ankurinvestoriks on Swedbank pensionifondid. Investeerijad näevad valdkonnas midagi sellist, mis on paljuski katmata ning nad soovivad tõusta turuliidriks.

Lumi Retail Property Fund on kogu Baltikumi haarav kinnisvarafond, mis spetsialiseerub ainult kodulähedastesse kaubanduskeskustesse ja toidupoodidesse investeerimisele. Fondi investeeringute kogumahuks on planeeritud 100 miljonit eurot ning pikkuseks 20 aastat.

„Me näeme, et tegemist on valdkonnaga, mis on paljuski veel katmata ja kus on potentsiaali kasvada," ütles Lumi Capitali partner Lauri Henno. „Kuna kodulähedaste poodide omanike segment on Baltikumis väga killustunud, näeme siin selget võimalust tõusta turuliidriks."

Uue fondi juht Lauri Henno töötas enne Lumi Capitaliga liitumist Maxima Eesti kinnisvaradirektorina. See kogemus aitab fondi meeskonnal kaubandusturgu paremini mõista ja valida kõige sobivamad investeerimisobjektid ning olla ka jaekaubandusettevõtetele hea pikaajaline partner.

„Viimaste aegade tarbijakäitumine näitab, et kodulähedaste kaupluste külastatavus on tõusuteel ja see trend on ilmselt püsiv. Klientidele meeldib üha enam teha ostud võimalikult mugavalt ja kiirelt ning see on väikeste kaupluste eelis suurte keskuste ees," kirjeldas Henno.

Fondi esimene investeering on Tartus Võru tänaval asuv Aardla Selver. Hoone on kodulähedaseks kaupluseks paljudele Ropkamõisa asumis elavatele elanikele, mida kinnitab hoone suur külastatavus. Samuti on see tänu heale ligipääsule ja avarale parklale populaarne Võru tänaval autoga liikujate seas. Investeeringu tegemisel oli oluline roll ka sellel, et Selveri näol on tegemist hea ja pikaajalise ankurüürnikuga.

Swedbanki pensionifondide juhatuse esimees Kristjan Tamla sõnul on Skandinaavia riikides pensionifondid investeerinud sellistesse projektidesse juba aastaid. „Nii Eestis kui ka teistes riikides on üha suurem osa inimeste igapäevaostudest liikumas lähipoodidesse. Elamukvartalite läheduses asuvate ühe ankurüürniku ja paari väiksema üürnikuga poodide ärimudel on ka majandustsüklitele mõnevõrra vähem tundlikum kui suurte kaubandus- ja meelelahutuskeskuste oma," kirjeldas Tamla.

Lisaks avaldas Swedbanki pensionifondidele Tamla sõnul muljet Lumi Capitali meeskond, kus on leitud hea tasakaal finants-, kinnisvara- ja kaubandussektori kogemuste vahel.

Lumi Capital on kinnisvarainvesteeringute juhtimise ettevõte, mis arendab ja investeerib kõikides kinnisvara sektorites kolmes Balti riigis. Ettevõtte juhtida on mitmed ärihooned ning investorite ringi kuuluvad nii kohalikud kui ka rahvusvahelised kinnisvarainvestorid. Ettevõte on ka varem pensionifondidega koostööd teinud - 2017. aasta suvel alustas Lumi Capital koos LHV pensionifondidega investeerimist Tallinnasse rajatavatesse üürimajadesse.