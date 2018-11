T1 avamisega Eestisse naasnud Benetton: me ei ole siin selleks, et avada ainult üks pood

Siiri Liiva siiri.liiva@arileht.ee RUS

Vasakult: United Colors of Benettoni Euroopa piirkonnajuht Andrea Mantovan, Tallinki kaldakaubanduse juht Kristel Sooaru ja Benettoni äriarenduse juht Giorgio Venturato Foto: Priit Simson

Äsja Tallinnas avatud hiigelkeskuses T1 Mall of Tallinn on palju Itaalia rõivabrände. Üks neist on siia tagasi tulnud United Colors of Benetton. Ettevõte usub, et Eesti turg ja T1 neid alt ei vea.