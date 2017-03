T1 kaubanduskeskus surub end jõuga turule

Järgmisel aastal uksed avada lubanud kaubanduskeskus T1 sai raha rahvusvaheliselt rahastusplatvormilt, sest ei suutnud pangalaenuks vajalikke nõudmisi täita. Konkurentide hinnangul tuuakse uus kaubanduskeskus turule jõuga, kirjutab Äripäev.

Kaubanduskeskust T1 arendava Pro Kapitali juhatuse liige Allan Remmelkoor ütles, et suurtel kaubanduskeskustel on pea võimatu pangalaenu saada. Pangad nõuavad, et laenu saamiseks oleks kaubanduskeskustel 70% pinnast üürilepingutega kaetud. Jaekaubandus on aga koondunud suurteks kettideks, mis ei allkirjasta rendilepinguid enne, kui on paigas keskuse avamistähtaeg ja finantseerimine.

Nii leidis T1 rahvusvahelise rahastusplatvormi TSSP, kellelt saadi vajaminevad 65 miljonit eurot.

