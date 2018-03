Oktoobris avab uksed kaubanduskeskus T1 Mall of Tallinn, mis on enim kajastust saanud katusele planeeritava vaateratta tõttu. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus annetas vaateratta tarbeks 1,44 miljonit eurot ja lubas, et seda hakkab külastama 300 000 inimest aastas.