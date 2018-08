Taani ajakirjanik: Danske Banki Eesti filiaali rahapesuskandaal on Euroopa suurimaid

Danske Banki rahapesuskandaali uurimine tõi Taani ajalehe Berlingske uuriva ajakirjaniku Simon Bendtseni juba kolmandat korda Eestisse.

Kui kaugele on Berlingske Danske Banki rahapesu uurimisel jõudnud?

Ega ma õieti teagi. Me oleme teema kallal töötanud poolteist aastat. Kogu aeg pääseme ligi uuele infole ja andmetele. Me oleme kirjeldanud Danske Banki Eesti filiaali kahtlasi tehinguid enam kui 7 miljardi euro ulatuses. Seni oleme kajastanud vaid umbes 230 mitteresidendist kompanii tehinguid. Danske Banki Eesti mitteresidentide teenindamise üksusel oli umbes 3000 klienti. Seega on veel palju uurida, mis pangas toimus.

Kas on välja tulnud ka midagi tõeliselt üllatavat?

Uurimine suudab meid pidevalt üllatada. Oleme avastanud uskumatuid fakte sellest, mis Danske Banki Eesti filiaalis toimus. Näiteks kuidas panka kasutati pidevalt Aserbaidžaani rahapesujuhtumis. Samuti kuidas poliitikud saatsid panga kaudu raha maksuvabadesse piirkondadesse. Kas just üllatav on õige väljend, kuid huvitav on näha, kuidas FSB panka kasutas.