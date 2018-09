Taani ajalehed: "Lucky Mr Borgen" ja mis juhtub täna börsil?

Majandusleht Finans koostas Thomas F. Borgeni portree. Lugu räägib sellest, kuidas ligi 140-aastase ajalooga väärika panga etteotsa saanud Borgen sattus sinna nii õigel ajal, et sai hüüdnimeks „Lucky Mr Borgen“: ta pandi ametisse 2012. aastal, kui ta sai vedas panga edukalt läbi majanduskriisi lõpu juhtida. Sisse kukkus ta rahapesuga. Finansi ajakirjanikud rõhutavad, et Borgen oli otseselt vastutav selle eest, et pangasisesed kontrollistruktuurid oleks piisavalt tõhusad, et rahapesu tõkestada. Sellega Borgen aga piisavalt ei tegelenud. Tegevusetult ta ei istunud: lisaks kriisist väljatoomisele sai ta omal ajal üle terve finantssektori kiita ka selle eest, et parandas Danske kommunikatsiooni klientidega, vähendas bürokraatiat, aitas tõsta panga reitingut ja tegi palju muud.

Teine rahandusajaleht Børsen avaldas täna analüüsi, milles arutletakse selle üle, kas Danske Banki nõukogu esimees Ole Andersen võib samuti sule sappa saada ja millised on tema võimalused päästa nii enda kui panga maine rahapesuskandaalis. Financial Timesi andmetel pidanuks Andersen olema kursis, mis Eesti filiaalis toimus.