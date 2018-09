Taani finantsinspektsioon avas taas Danske asjus uurimise

Eile avaldati Danske panga uurimisraport, mis puudutas Eesti filiaalist aastatel 2007-2015 läbinud mitte-residentide rahavoogusid summas 200 miljardit eurot. Juhtum on saanud palju poliitilist kriitikat, mis sundis Reustersi sõnul inspektsiooni uurimist taasalustama.

Taani peaminister Lars Lokke Rasmussen ütles, et oli šokeeritud kahtlaste maksete arvust ning nõudis pangalt vastuseid. "Fakt, et Taanist on saanud rahapesutsenter on tõtt-öelda hirmuäratav," ütles ta.

Danske panga osas on juba algatatud kriminaaluurimised Eestis ja Taanis.