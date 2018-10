Taani finantsinspektsioon pani lõpuks jala maha ja ei luba Danske tegevjuhiks valitud panga töötajal ametisse asuda

Analüütikute hinnangul tähendab see, et Danske pank peab uue tegevjuhi leidma väljaspool panka, kirjutab Reuters.

Kuigi Danske panga nõukogu otsustas hiljuti lõpetada päevapealt töösuhte senise tegevjuhi Thomas Borgeniga, kes oli juba lahkumisavalduse esitanud, ning valida tema asemel uueks tegevjuhiks panga finantsjuhi, ei luba Taani finantsinspektsioon Jacob Aarup-Andersenil ametisse asuda.

Regulaator põhjendas, et 40-aastane Aarup-Andersen ei oma piisavalt kogemust, et Taani suurimat panka juhtida. Aarup-Andersen asus Danske pangas finantsjuhina tööle 2016. aastal. Kuigi Taani finantsinspektsioon tõdes, et ta on "väga kvalifitseeritud paljudes valdkondades", lisas regulaator, et "siiski oleks tal vaja pikemat töökogemust ka muudes Danske panga ärivaldkondades".

Danske panga nõukogu esimees Ole Andersen ütles, et kuigi nõukogu liikmed olid ühehäälselt Aarup-Anderseni ametisse nimetamise poolt, teadsid nad väga hästi, et tal oleks pidanud mõnes valdkonnas pikem töökogemus olema. Nõukogu esimehe kinnitusel on nad juba asunud teiste kandidaatidega läbirääkimisi pidama.

Taani finantsinspektsiooni otsus on väga ootamatu ja paneb täiendavat survet Danske panga nõukogule. "Sel ei ole muud tõlgendust, kui et tegemist on kõrvakiiluga Danskele," sõnas investeerimisfirma Nordnet analüütik Per Hansen.

Tõenäoliselt on kandidaadid, keda Danske nüüd kaalub, väljaspool panka ja ka väljaspool Taanit, pakkus Sydbanki analüütik Mikkel Emil Jensen. "Ühtegi pangasisest kandidaati ei ole enam alles jäänud," põhjendas ta.