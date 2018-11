Taani ja Eesti finantsinspektsioonide juhid Danske pärast karvupidi koos: Taani veeretab vastutust Eestile, viimane ütleb, et tegeles ainsana riskiga

Taani FI juht Jesper Borg alustas täna parlamendikomisjoni ees peetud ettekannet tõdemusega, et Venemaa on suurim riskifaktor Euroopa panganduses ja finantssektoris ning rahapesuoht on kõige suurem mitteresidentidest klientide osas, kes soovivad Venemaalt väljapoole oma legaalselt või mittelegaalselt omandatud vara paigutada.

Seejuures rõhutas Borg, et Danske Eesti filiaali puhul on järelevalve tegemine asukohamaa ehk Eesti finantsinspektsiooni ülesanne. Ta märkis ka, et Taani FI uurimised näitavad, et rahapesu ei ole Danske Bankis üldisemalt levinud, viidates selgelt sellele, et rahapesule kaasaaitamine oli kitsalt Danske Eesti filiaali probleem.

Vastuvõtval riigil on väga piiratud roll

„Tagantjärgi tarkus ja vastutuse veeretamine meile ei meeldi, sestap vaatame veel kord fakte, mida oleme korduvalt ka varasemalt esitanud,” märkis seepeale Eesti finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

Tema selgituste kohaselt kuulub pangandusdirektiivi kohaselt panga järelevalve, sh riskikontrolli organisatsiooni järelevalve päritoluliikmesriigi pädeva asutuse vastutusalasse. „Vastuvõtval riigil on siin väga piiratud roll,” rääkis Kessler.

Ka ütles Eesti FI juht, et rahapesu tõkestamise direktiivi puhul juunini 2015 kehtinud versioon ei täpsustanud, kes panga filiaali poolt rahapesu tõkestamise normide üle järelevalvet teeb – kas päritolu või vastuvõtva riigi pädev asutus või mõlemad.