Taani kohal on sünged pilved: ehk ei lähe Danske Banki grupiga nagu Lätis ABLVga

Täna avaldatud Taani keskpanga raportis on kirjas, et keskpanga hinnangul võib ühe panga jama levida kogu pangandussektorisse.

„Küsimus on usalduses,“ ütles Taani keskpanga asepresident Karsten Biltoft. „Me ei ole veel näinud levikut, kuid see paneb meid muretsema.“

Biltoft ütles, et pole tõenäoline, et Danske Banki gruppi tabavad sama rängad sanktsioonid mis viisid Läti suurpanga ABLV hävinguni.

„Oleme seda mitmeti vaadanud,“ lausus ta. „See on väga ebatõenäoline, kuid kui see juhtub, siis on tagajärjed kohutavad. Kujutage ette, et Taani suurim pank suletakse. Kenasti öeldes oleks see kohutav.“

Läti ABLV pank sundlikvideerus juulis, kuna USA rahandusministeeriumi finantskuritegude üksus süüdistas Läti panka rahapesus, Põhja-Korea vastaste sanktsioonide rikkumises ja altkäemaksude andmises mõjukatele Läti ametiisikutele. USA lülitas ABLV välja USA finantssüsteemist, mistõttu pank ei saanud teha dollariarveldusi ega kaasata raha. Muu maailm hakkas vaatama ABLV panka kui pidalitõbist ning selle pangaga ei tehtud enam tehinguid. Seejärel algas pangast klientide pagemine.

Danske Bank on varem tunnistanud vaid USA võimude poolt rahapesukahtluste uurimist, mis aga olevat väga erinev lugu ABLVst.

„Rahapesu on piiriülene probleem, mis nõuab piiriüleseid lahendusi,“ märkis Biltoft. „Seda on vaja Euroopa tasandil Euroopa Liidu ühtse lahendusena.“

Taani peaminister Lars Lokke Rasmussen ütles, et Danske Banki juhtum on suurendanud võimalusi, et Taani liitub Euroopa pangandusliiduga. Selle kohta langetatakse otsus tuleval aastal.