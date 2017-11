Taani leht: Danske aitas rahapesule kaasa

Danske Eesti filiaal varjas kahtlaseid kliente ametivõimude eest, rikkudes rahapesureegleid, kirjutab Taani leht Berlingske. Audiitorid teavitasid toimunust Kopenhaagenis asuvat tippjuhtkonda juba kolm aastat tagasi, vahendab Äripäev.

Danske panga Eesti filiaali töötajad aitasid aktiivselt ja teadlikult kahtlaseid kliente võimude eest peita, kirjutab Berlingske, kelle käsutuses on nii panga siseaudit kui ka Eestis toimunut kirjeldav kiri, mis läks toona teele Danske panga tippjuhtkonnale.

Tuleb välja, et audiitorid küsisid siinse filiaali rahvusvahelise panganduse juhilt otse, miks pank reegleid ei järgi. Audiitorite sõnul tunnistas juht, et pank on klientide identiteeti varjanud teadlikult.

Loe pikemalt Äripäevast.