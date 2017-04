Taani loob kiiruga seadust Nord Stream 2 gaasitorule "ei" ütlemiseks

Taani vähemusvalitsus küsib parlamendilt seaduslikku alust, et saaks Vene-Saksa gaasitorule Nord Stream 2 öelda "ei" ka muudel põhjustel kui keskkonna-alastel.

Taani valitsus saab praegu öelda Nord Stream 2 sarnastele projektidele "ei" ainult keskkonnatingimuste mittetäitmisel.

"Peab olema võimalik lisada ka julgeolekualased ja välispoliitilised põhjused. Taani seadustes seda praegu pole, nii et palume Folketingil anda meile see seadus," rääkis Taani energeetika- ja kliimaminister Lars Christian Lilleholt Taani riigiringhäälingule DR.

Kas Taani valitsus ka tegelikult "ei" ütleb, pole veel selge, sest koalitsiooni kolm parteid pole seda veel DRi teatel otsustanud.

Taani keskkonnaagentuur sai Nord Stream 2 konsortsiumilt avalduse kasutada gaasitoru vedamiseks Taani mereala nädal tagasi.

Teise Läänemere-aluse gaasitrasssi suhtes on eitaval seisukohal Rootsi ja Poola, pooldaval Saksamaa. Soome on teatanud, et ei käsitle Nord Stream 2 gaasitoru julgeolekualase küsimusena, vaid ainult keskkonnaküsimusena.

Eelmisel nädalal otsustas Euroopa Komisjon küsida liikmesriikidelt mandaati täiendavate läbirääkimiste pidamiseks Nord Stream 2 konsortsiumiga. Taani energeetika- ja kliimaministri Lilleholti sõnul on see hea märk.