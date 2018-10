„On väga tõsist kriitikat väärt, et pank on andnud finantsinspektsioonile selle pika perioodi vältel valeinfot,“ vahendab Reuters Jarlovi Taani parlamendikomitee ees öeldut . „See on väga tõsine asi,“ lausus ta.

Jarlovi sõnul on väga oluline välja selgitada kas pank andis valeinfot teadlikult või seetõttu, et tal ei olnud oma äritegevuse kohta täit ülevaadet.