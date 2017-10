Taani parlament: Danske juhtkond tuleks Eestis toimunud rahapesu eest vastutusele võtta

Danske Bank ja selle juhatus tuleks panga Eesti filiaalis toimunud rahapesu eest vastutusele võtta, jäi kõlama Taani parlamendis peetud nõupidamisel, vahendab Äripäev Taani lehte Berlingske.

Kas Danske panga tippjuhid saab isiklikult vastutusele võtta selle eest, et pank mitme aasta jooksul rikkus rahapesutõkestamise reegleid ja lasi kahtlastel miljarditel panga kontodelt läbi voolata? Milline karistus võiks sel juhul ebaseadusliku tegevuse eest Danske pangale osaks saada?

Peamiselt kõlasid just need küsimused eile Taani parlamendis toimunud nõupidamisel, kus nii ettevõtlusminister Brian Mikkelsen kui ka justiitsminister Søren Pape Poulsen mõlema poliitilise tiiva eestkõnelejate küsimustele vastasid. Näiteks Taani rahvapartei poliitik Hans Kristian Skibby imestas, kuidas Eesti ametivõimud olid mitu korda sunnitud Danske pangale ja Taani finantsjärelevalveametile survet avaldama, et mingitki reaktsiooni saada.

