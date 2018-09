Taani parlament vajab Danske skandaali tõttu ajapikendust pankurite kuritegude karistuste karmistamiseks

Nüüd on arutlusel karmimad karistused rahapesu eest. Kui varem loodeti, et seadus võetakse kiiresti vastu, siis nüüd saab see tõstatuda kõige varem oktoobri lõpus, kirjutas Bloomberg.

Viivituse põhipõhjuseks on Danske Bankist 2007-2015. aastal pestud enam kui üheksa miljardit dollarit Venemaa raha. Potentsiaalsete rikkumiste hulk on nii suur, et Taani poliitikud tahavad muuta seaduse palju karmimaks. Ka valitsuskabinetil kulub rohkem aega, et arutada kuidas arvutada trahvisummasid ja kui suured saavad trahvid olla.